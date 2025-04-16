России не выгодна смерть полезного дурака Зеленского – Коц

Максим Столяров.  
16.04.2025 11:59
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


России выгодно, чтобы украинский диктатор Владимир Зеленский продержался у власти как можно дольше и помог рассорить ЕС с Америкой.

Об этом в своем блоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России выгодно, чтобы украинский диктатор Владимир Зеленский продержался у власти как можно дольше и...

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Подписчики поинтересовались, если с Зеленским что-то случится, например, передозировка наркотиков, мир наступит быстрее.

«Я считаю, что нет, придет какой-нибудь более умный человек. Нам Зеленский полезен как полезный дурак. И пока он верит в то, что «весь мир с нами», мы защищены от каких-то позорных договорников и прочего.

Евросоюз надул Зеленскому в уши, что он весь из себя такой мировой лидер, что он нагибает самого Трампа, поэтому-то он такой несговорчивый, а не потому что он сам смелый, а потому что ему европейцы в уши надули, что вот мы тебя в любом случае поддержим, но нам сейчас надо сломить Трампа», – сказал Коц.

Досталось от него и президенту США.

«Трамп тоже, конечно, хорош, понаугрожал там всем, а в итоге, как говорится, от него ждали кровопролития, а он чижика съел. Поэтому Трампу тоже как-то надо поактивнее против Зеленского. А то, знаете, вот сегодня он остановил поставки вооружений и разведданных, а завтра возобновил. Ну, это ерунда какая-то. Зеленским и теми, кто ему дует в уши это воспринимается как слабость, что он не смог с нами справиться.

Поэтому и по ресурсам они до сих пор ничего не подписали, потому что Зеленский теперь возомнил себя человеком, который может на равных противостоять Трампу и будет гнуть свою линию. Ну, нам это только на руку», – добавил военкор.

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