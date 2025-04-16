России не выгодна смерть полезного дурака Зеленского – Коц

России выгодно, чтобы украинский диктатор Владимир Зеленский продержался у власти как можно дольше и помог рассорить ЕС с Америкой.

Об этом в своем блоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Подписчики поинтересовались, если с Зеленским что-то случится, например, передозировка наркотиков, мир наступит быстрее.

«Я считаю, что нет, придет какой-нибудь более умный человек. Нам Зеленский полезен как полезный дурак. И пока он верит в то, что «весь мир с нами», мы защищены от каких-то позорных договорников и прочего. Евросоюз надул Зеленскому в уши, что он весь из себя такой мировой лидер, что он нагибает самого Трампа, поэтому-то он такой несговорчивый, а не потому что он сам смелый, а потому что ему европейцы в уши надули, что вот мы тебя в любом случае поддержим, но нам сейчас надо сломить Трампа», – сказал Коц.

Досталось от него и президенту США.