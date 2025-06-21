«Пусть купят нам стотысячную армию наемников. Европейцам это копейки» – украинский политолог

Решить проблему ввода боеспособного иностранного контингента на Украину из людей, которых не жалко, европейцам обойдётся всего в четыре миллиарда долларов в год.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина должна ставить перед Западом вопросы: пока Путин при власти, война будет длиться. Он будет вас мазать украинской кровью, конкретно Трампа, европейцев. Поэтому, уважаемые, принимайте меры, и перечень мер – помощь Украине… От европейцев, в первую очередь, здесь вопрос кто готов воевать, кто не готов – это же вопрос денег! Сколько стоит привести на Украину 100 тысяч человек, которые готовы воевать на стороне Украины? Всего-то, я считал, 3-5 – 4 миллиарда долларов в год. Большие ли это деньги для европейцев? Это даже не полкопейки для них. Есть у них такие деньги? Есть! Напечатают. Если они готовы присылать, называйте как хотите, миротворцы, стабилизационный контингент – всё равно, примите хотя бы в своём законодательстве решение, чтобы люди, которые идут воевать на Украину, не попадали под статью наёмничество. Формируйте, как во Франции, «Иностранный легион» и отпускайте на Украину, и финансируйте», – сказал Загородний.