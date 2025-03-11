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То, что сегодня происходит в Курской области, стало результатом многих системных ошибок ВСУ, начиная с самой идеи вторгнуться на территорию России.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Меркурис опроверг тезисы западной пропаганды о том, что бедственное положение ВСУ в Курской области сложилось из-за отключения Украины от американских разведданных.

«Вся эта совместная операция была огромной ошибкой. Она расширила линию фронта и создала бездонную яму, в которую Украина бросила свои лучшие бригады и большую часть своей лучшей техники, в результате чего большая часть этого была уничтожена. И как я уже сказал, это ослабило позиции Украины в целом. И как я уже сказал, эти постоянные попытки контратаковать на растянутом фронте – ускоряют наступление полного краха и катастрофы. Сейчас уже в СМИ раскручивается идея, что все это происходит из-за того, что Дональд Трамп прекратил поставки оружия и разведанных на Украину. Но эти события, которые мы наблюдали в последние пару дней, не имеют к этому никакого отношения. Прекращение поставок оружия и разведанных начнет сказываться, если оно продлится еще пару недель или месяцев. Но события, которые мы наблюдали в Курской области, были вызваны, если хотите, плохими решениями. Именно теми, о которых вы говорили, и проблемами, с которыми столкнулись украинцы. Они были заложены в течение нескольких недель и месяцев. Это результат уже существующего кризиса, с которым столкнулись украинцы», – отметил он.