Профессор США: «Курс Украины в НАТО – катастрофическое решение»

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Решение о курсе Украины в НАТО, принятое Западом в 2008 г. – большая ошибка, последствия которой будут разгребать целые поколения.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы хорошо вернуться в апрель 2008 года, когда было принято решение принять Украину в НАТО. Это было катастрофическое решение, нельзя недооценить ущерб, который был нанесён в результате этого решения. И это не только ущерб, который был нанесён, но и который будет нанесён в будущем, это огромная ошибка», – сказал Миршаймер.

С ним полностью согласился ведущий канала, отставной подполковник США, публицист Дэниел Дэвис.