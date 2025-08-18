Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американская компания Exxon Mobil является косвенным заинтересантом успешного продвижения мирных переговоров по Украине, за которыми последует налаживание экономических отношений между Россией и США.

В 2022 году ExxonMobil, владевшая 30% акций проекта «Сахалин-1» покинула его из-за американских санкций. После этого ее доля ущла под контроль «Роснефти», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По информации американского информагентсва «Рейтерс», в день встречи с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин внес изменения в свой указ о переводе в российскую юрисдикцию проекта «Сахалин-1». Они открыли для иностранных инвесторов, в том числе для Exxon Mobil, возможность вернуть свою долю.

Также там сказано, что команда Трампа изучает варианты оперативной отмены санкций в случае достижения прогресса на переговорах.

«Сотрудничество в области углеводородов решается в духе любимого Трампом механизма сделок. Дорогу к решению вопроса по углеводородам Владимир Путин открыл указом о возможных долях иностранных участников в проекте «Сахалин», – считает профессор Института медиа НИУ ВШЭ, Дмитрий Евстафьев.

Публицист Максим Шевченко отреагировал на новость со злобной иронией.

«Первые проблески огромных достижений – EXXON опять могут качать российскую нефть на Сахалине. Сахалин разбогатеет, наверное! Разрядка напряженности, движение вперед. А что вы хотели?», – написал он в своем тгк.

Примечательно, но многие эксперты уверены, что за эскалацией отношений Азербайджана с РФ в последние месяцы торчат уши Eni и потенциально амнистированной Exxon Mobile.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявлял, что Трамп открыто навязывает Японии и Южной Корее СПГ с нового проекта на Аляске, пытаясь выкинуть с рынка газа «Сахалин-2».