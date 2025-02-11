Последствия разгона USAID: потеряли работу грантоеды, занимавшиеся «расследованием преступлений РФ»
Разгон USAID и объявленная Дональдом Трампом заморозка американской внешней помощи зарубежным странам печально сказалась на фмнансировавшихся скандальным агентством программах расследовании так называемых «военных преступлений России на Украине», пишет Reuters.
С февраля 2022 года Украина открыла более 140 000 дел о «военных преступлениях», связанных с Россией. Финансируемые США международные инициативы, такие как Консультативная группа по расследованию зверских преступлений в Украине (ACA), предоставили украинским властям экспертрв и надзор. Западные партнеры хвалят Киев за расследование предполагаемых преступлений в то время, когда война все еще бушует, отмечается в материале.
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Более половины этой суммы ($47 млн) было рассчитано на привлечение России к ответственности за «военные преступления». Средства для пяти из них, включая сбор доказательств, антикоррупционные инициативы и реформу судебной системы, уже заморожены.
Два из пострадавших проектов финансировались USAID, три — Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности и один — непосредственно Государственным департаментом, говорится в документе. Пострадавшие также работали над сохранением неких улик с полей сражени
В результате работу потеряли привлеченные к антироссийской инициативе почти 40 экспертов Международной инициативы уголовного правосудия Джорджтаунского университета, а некоторые украинские правозащитные организации были вынуждены сократить объемы своей деятельности. Среди них Украинский Хельсинкский союз по правам человека, который потерял 75% годового бюджета и закрыл сеть региональных офисов.
«Наша организация будет искать альтернативные источники независимого финансирования и, соответственно, продолжим работать в этой сфере, просто в ограниченном объеме», — сказал Александр Павличенко из Украинского Хельсинского союза по правам человека.
Один из источников, участвовавших в поставках внешних экспертов на Украину, сказал: «У некоторых партнеров больше нет денег, чтобы платить своим сотрудникам».
По мнению лишившихся грантовой кормушки экспертов, такая ситуация может ослабить западное давление на Россию.
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