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Европейские демократии ничего не стоят, если им может угрожать несколько постов в социальных сетях.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил вице-президент США Джей Ди Венс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам годами рассказывали, что мы спонсируем защиту демократии, но когда мы видим, как европейские суды отменяют результаты выборов, а топ чиновники грозят отменить другие, мы должны задать себе вопрос – соответствуем ли мы своим же высоким стандартам демократии? Румыния отменила результаты выборов, потому что они утверждали, что российская кампания по дезинформации повлияла на результаты выборов. Европейские друзья, может быть, нам необходима новая перспектива, если вы считаете, что неправильно России покупать рекламу в соцсетях? Но если вашу демократию можно разрушить рекламой в соцсетях, то ваша демократия не так сильна изначально. Хотя, я не считаю наши демократии хрупкими», – сказал Венс.

«Если вы боитесь собственных избирателей, то Америка ничего не может для вас сделать Если вы хотите добиться конкурентной экономики, доступной энергетики, крепких систем снабжения, вам необходим мандат на госуправление. Невозможно победить, если вы игнорируете свой электорат. Для нас, с той стороны океана, всё начинает выглядеть, как укоренившиеся интересы, которые прячутся за такими словами, как дезинформация», – добавил вице-президент.

Его выступление вызвало истерику у многих присутствующих русофобов, в числе которых и депутат рады Алексей Гончаренко.