Плохие новости для Зеленского: Залужный готовится объявить об отставке

Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Лондоне Валерий Залужный готовится покинуть свою должность в начале следующего года.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом сообщает близкий к глобалистам рупор украинской соросятни издание «Новое время».

Ссылаясь на источник, близкий к офису диктатора Зеленского, издание пишет, что Залужный еще несколько недель назад озвучил свое желание об отставке, когда находился в Киеве.

«Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера — до главы офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — говорится в публикации.

Другие источники утверждают, что некоторое время назад Залужный даже задумывался о должности посла в США или главкома ВСУ, но пока решений по этому поводу нет.

«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4−5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение», — прогнозирует один из собеседников.

Здесь нужно понимать, что Залужный представляет серьезную угрозу для Зеленского на потенциальных выборах. Согласно данным социологии, Залужный гарантированно побеждает Зеленского во втором туре гипотетических выборов президента.

Впрочем, сам экс-главком о своих политических амбициях еще не объявлял, но вовсю занимается пиаром, проводя фотосессии для глянцевых журналов и публикуя статьи о будущем Украины и ее вооруженных сил.

И если Залужный действительно отказался от предложений Зеленского занять более высокие должности, то пока режиму не удается нейтрализовать угрозу.

По одной из версий, которая муссируется в украинских политических кругах, режим попытается провести президентские выборы в условиях войны, что позволит Зеленскому победить, задействовав свои диктаторские полномочия и сосредоточенный в его руках админресурс.

Бывшие сотрудники офиса Зеленского говорят, что им делается ставка на продвижение во второй тур удобного для диктатора кандидата, для чего Залужного постараются не допустить к выборам.

Если отставка Залужного подтвердится, это неприятный сигнал для режима, учитывая, что у него развязываются руки для политической карьеры.