Зеленский торопится провести выборы – и уже придумал, как победить в гонке

Владимир Зеленский заинтересован в кратчайшие сроки провести выборы, не допустить на них неудобных кандидатов и переизбраться на второй срок.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович, признанный в РФ экстремистом.

Ведущий обратил внимание, что Зеленский распорядился, чтобы парламент проработал вопрос проведения выборов в стране.

Арестович считает, что ключевым вопросом в этой ситуации остается участие в выборах экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который, как прогнозируется, побеждает Зеленского во втором туре.

«Если Залужный идет на выборы, он выигрывает с высокой вероятностью. Если нет, выигрывает Зеленский, становится суперпрезидентом и может бесчинствовать сколько захочет. Собственно, на это вся надежда. Они сделают все, чтобы Залужный не пошел», – прогнозирует экс-советник ОП.

По его словам, чтобы не допустить Залужного, будет задействован целый спектр мер, включая запугивание, а сама избирательная кампания будет длиться не более двух-трех месяцев, за которые не успеют раскрутится серьезные кандидаты.

«Плюс админресурс, отмобилизована армия, спецслужбы. Реальные кандидаты, которые могли бы составить альтернативу, либо под санкциями, либо в тюрьмах – и непонятно, смогут ли в них участвовать», – добавил Арестович.

Он говорит, что Зеленский согласился на выборы под давлением Трампа, которому такие условия поставила Россия, понимая, что Зеленский недоговороспособен.