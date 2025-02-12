Первый контакт: Зачем посланец Трампа прилетал в Москву и кого он увез с собой?

The New York Times оценивает итоги вчерашнего блиц-визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткффа и последовавшего вслед за этим освобождения Москвой американского заключенного Марка Фогеля.

Сообщается, что Кремль освободил Марка Фогеля, который провел более трех лет в заключении по обвинению в хранении наркотиков. Сделку согласовал специальный посланник президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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Американец Марк Фогель был вывезен из России на самолете Уиткоффа. Издание отмечает, что, хотя Фогель начал отбывать 14-летний срок в июне 2022 года, администрация Байдена признала его «незаконно задержанным» только в конце прошлого года.

Также говорится много любопытного о фигуре переговорщика Трампа и его миссии.

«Стив Уиткофф, миллиардер и нью-йоркский девелопер, а также давний друг Трампа, вел секретные переговоры об освобождении Фогеля. Однако его присутствие в Москве стало очевидным после того, как его частный самолет был зафиксирован онлайн-трекерами. Это была первая известная поездка высокопоставленного представителя США в Москву с ноября 2021 года, когда бывший директор ЦРУ Уильям Бёрнс пытался предотвратить военный конфликт России и Украины», – говорится в публикации.

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Уиткофф, выполняя поручение президента, вывез Фогеля из России на своем самолете в рамках обмена.

Однако он не раскрыл деталей, кто из русских именно был освобожден Америкой в ответ, и какие шаги предприняла администрация Трампа для достижения этой договоренности.

«Президент Трамп, Стив Уиткофф и его советники договорились об обмене, который стал жестом доброй воли со стороны России и свидетельством того, что мы движемся в правильном направлении для завершения жестокой и разрушительной войны в Украине», — заявил Уолтц.

Неясно также, с кем именно из российских официалов встречался Уиткофф в Москве и обсуждались ли в ходе переговоров другие вопросы, включая «войну на Украине».

Белый дом отказался комментировать эти вопросы, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него «нет информации» о прибытии самолета Уиткоффа.

Переговоры Уиткоффа а Москве продолжались несколько дней, и утверждается, что «эта сделка стала жестом доброй воли с обеих сторон, нацеленным на создание предпосылок для возможных переговоров по Украине и улучшение отношений между Россией и США». По мнению издания, визит посланца Трампа и освобождение американца также «подчеркивает попытку Владимира Путина наладить теплые отношения с новой администрацией после того, как в течение нескольких недель после инаугурации Трампа он неоднократно хвалил президента США».

В то же время, отмечает газета, эта сделка ставит в сложное положение Владимира Зеленского, поскольку Трамп устанавливает контакт с Москвой, «выражая при этом глубокий скептицизм в отношении Киева». По данным источников, знакомых с ситуацией, миссия Уиткоффа не ограничивалась только освобождением американца.Трамп неоднократно поручал нескольким людям работать над одной задачей, и помимо назначения генерала в отставке Кита Келлога своим спецпосланником по Украине и России, он также задействовал Уиткоффа в мирных переговорах.

Как сообщают конфиденты газеты, несколько недель назад Трамп тайно расширил полномочия Уиткоффа, поручив ему налаживать диалог с Москвой. Трамп доверяет Уиткоффу на личном уровне, поскольку они дружат с 1980-х годов, и считает, что его навыки переговорщика помогут положить конец военному конфликту. Утверждается, что Уиткофф вел прямые переговоры с близкими соратниками Путина еще до поездки в Москву, а также обсуждал ситуацию на Украине с представителями Саудовской Аравии и Катара, которые давно стремятся выступить посредниками в урегулировании конфликта.

В заявлении Белого дома не было указано, что США предложили России в обмен на освобождение Фогеля. Однако издание напоминает, что в ходе обмена заключенными в прошлом году США освободили нескольких россиян, находившихся под стражей, включая хакеров Романа Селезнева и Владислава Клюшина, а также Вадима Конощенка, которого американские власти обвинили в незаконной контрабанде боеприпасов и заявили о его связях с ФСБ.

Один из россиян, которого тогда не освободили и который открыто выступал за включение его в любой обмен заключенными между США и Россией — это Александр Винник, сооснователь криптовалютной биржи BTC-e.

Винник ожидает вынесения приговора в США в конце этого года после того, как признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Незадолго до того, как Белый дом объявил, что Фогель и Виткофф покидают воздушное пространство России, федеральный суд США, в котором рассматривалось дело Винника, объявил о проведении конференции в конце дня. Слушания были закрытыми. Однако в под вечер вторника адвокат Винника сообщил лишь, что его клиент по-прежнему находится под стражей в США.