Переполох в Раде: Сумы повторяют судьбу Авдеевки и Артёмовска

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Западные и центральные украинские СМИ молчат о том, что Сумы фактически оказались в положении осаждённой Авдеевки или Бахмута. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, вчера российские террористические войска ударили по центру города Сум реактивной артиллерией, погибли люди. Я вчера специально целый день мониторил, что иностранные СМИ, какова реакция мировых лидеров. К сожалению, я разочарован – почти полная тишина. О приграничье вообще пишут только местные телеграм-каналы, центральные наши СМИ молчат», – сказал Качура.