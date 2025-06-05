Переполох в Раде: Сумы повторяют судьбу Авдеевки и Артёмовска

Вадим Москаленко.  
05.06.2025 00:33
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Западные и центральные украинские СМИ молчат о том, что Сумы фактически оказались в положении осаждённой Авдеевки или Бахмута. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные и центральные украинские СМИ молчат о том, что Сумы фактически оказались в положении...

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«Вы знаете, вчера российские террористические войска ударили по центру города Сум реактивной артиллерией, погибли люди.

Я вчера специально целый день мониторил, что иностранные СМИ, какова реакция мировых лидеров. К сожалению, я разочарован – почти полная тишина. О приграничье вообще пишут только местные телеграм-каналы, центральные наши СМИ молчат», – сказал Качура.

«А ситуация там сейчас похожа на Авдеевку и Бахмут, там все просто горит, круглосуточно идет бомбежка, люди сидят в подвалах, и они не могут выйти, потому что выйти это означает просто смерть.

Вы знаете, я призываю сейчас правительство, чтобы они сделали все необходимое для того, чтобы мы остановили это наступление и обеспечили необходимую гуманитарную составляющую, потому что надвигается гуманитарная катастрофа в нашем регионе.

Поэтому я просил бы вас всех коллеги на всех международных площадках не молчать о Сумщине, говорить, объяснять нашим партнерам, что действительно происходит», – потребовал депутат.

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