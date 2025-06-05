Переполох в Раде: Сумы повторяют судьбу Авдеевки и Артёмовска
Западные и центральные украинские СМИ молчат о том, что Сумы фактически оказались в положении осаждённой Авдеевки или Бахмута. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат «Слуги народа» Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вы знаете, вчера российские террористические войска ударили по центру города Сум реактивной артиллерией, погибли люди.
Я вчера специально целый день мониторил, что иностранные СМИ, какова реакция мировых лидеров. К сожалению, я разочарован – почти полная тишина. О приграничье вообще пишут только местные телеграм-каналы, центральные наши СМИ молчат», – сказал Качура.
«А ситуация там сейчас похожа на Авдеевку и Бахмут, там все просто горит, круглосуточно идет бомбежка, люди сидят в подвалах, и они не могут выйти, потому что выйти это означает просто смерть.
Вы знаете, я призываю сейчас правительство, чтобы они сделали все необходимое для того, чтобы мы остановили это наступление и обеспечили необходимую гуманитарную составляющую, потому что надвигается гуманитарная катастрофа в нашем регионе.
Поэтому я просил бы вас всех коллеги на всех международных площадках не молчать о Сумщине, говорить, объяснять нашим партнерам, что действительно происходит», – потребовал депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: