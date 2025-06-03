Переговоры в Стамбуле не прекратятся: Трампу и Эрдогану необходимо продолжение шоу – Марков

Переговоры в Стамбуле рассчитаны на одного зрителя – Дональда Трампа, который подпитывает этим свой нарциссизм. Необходимы они также и амбициозному Эрдогану. Тогда как полумиллиарда долларов и острова св. Елены хватило бы, чтобы купить мир у «наполеона» Зеленского.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил гендиректор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не сказал, что разговора не получилось. Продвижения к мирному процессу большого не было. Но тем не менее в какой-то мере всё-таки разговор получился – обменялись меморандумами, какие-то гуманитарные вопросы решили»,- пояснил он.

Представленные Россией два варианта перемирия, по словам Маркова, жестковаты. Но это выбор. А в целом это «шоу для Трампа», где обе стороны отправляют ему своеобразный пас.

«Как можно достичь мира на Украине? Я вам скажу – купить этот мир у Зеленского. Спросить у него: что ты хочешь для того, чтобы ты согласился на мир? Я думаю, что он скажет, примерно, полмиллиарда долларов ему и его семье, полная гарантия безопасности, эмбарго на их преследование за коррупцию. И не только его семьи, а человек 10 из его команды, которые с «95 квартала» перешли в администрацию. Им тоже по 10 миллионов и безопасность какая-то, как на острове Елены у Наполеона. И это для меня вполне реалистичный план мирного урегулирования. Путин с Трампом могли бы этот вопрос решить», – указал эксперт.

По его оценке, и для третьего раунда переговоров найдутся темы, несмотря на явную противоположность позиций в меморандумах.