Орбан: Пора протрезветь. Украина превращается в новую проблему

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Венгерский премьер Виктор Орбан согласился, что Украина скоро станет новой головной болью Европы из-за продажи «налево» западного оружия, в том числе, современных систем.

Об этом политик сказал, отвечая на вопрос американского телеведущего Такера Карлсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украину хлынули потоки оружия на многие миллиарды долларов. Многое из него было продано, это факт. Беспокоитесь ли вы по поводу, как это повлияет на вашу безопасность? Если у тебя повсюду разбросано много оружия – это опасно. Кто-нибудь следит, где, на самом деле, находятся некоторые из этих современных видов оружия?» – сказал Карлсон.

«Сейчас все думают, что у нас есть проблема под названием «Россия», и это правда. Но скоро у нас появится еще одна проблема под названием «Украина», да», – согласился Орбан.

По его словам, о проблемах Украины сейчас запрещает говорить «либеральная диктатура в Европе». Элиты ЕС не поменяли риторику даже после резкого изменения линии США по Украине, инициированного администрацией Дональда Трампа.