Орбан: Пора протрезветь. Украина превращается в новую проблему

Михаил Рябов.  
16.02.2025 11:33
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Венгерский премьер Виктор Орбан согласился, что Украина скоро станет новой головной болью Европы из-за продажи «налево» западного оружия, в том числе, современных систем.

Об этом политик сказал, отвечая на вопрос американского телеведущего Такера Карлсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Венгерский премьер Виктор Орбан согласился, что Украина скоро станет новой головной болью Европы из-за...

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«В Украину хлынули потоки оружия на многие миллиарды долларов. Многое из него было продано, это факт. Беспокоитесь ли вы по поводу, как это повлияет на вашу безопасность? Если у тебя повсюду разбросано много оружия – это опасно. Кто-нибудь следит, где, на самом деле, находятся некоторые из этих современных видов оружия?» – сказал Карлсон.

«Сейчас все думают, что у нас есть проблема под названием «Россия», и это правда. Но скоро у нас появится еще одна проблема под названием «Украина», да», – согласился Орбан.

По его словам, о проблемах Украины сейчас запрещает говорить «либеральная диктатура в Европе». Элиты ЕС не поменяли риторику даже после резкого изменения линии США по Украине, инициированного администрацией Дональда Трампа.

«Сейчас из-за решения США пришло время протрезветь. Но они в фазе повторного опьянения. Нужно время, чтобы изменить направление движения».

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