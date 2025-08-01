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Портал Гданьска с восторгом сообщает об огромном успехе скандальной выставки «Наши мальчики», оправдывающей 200 тысяч поляков, которые после захвата их земель гитлеровцами в 1939 году (ликвидации выхода Польши к Балтийскому морю) решили воевать в составе армии Третьего Рейха.

«Тысячи цитат, миллионы просмотров. Выставка «Наши мальчики» тронула Польшу», – говорится в публикации о реакции соцсетей на экспозицию.

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Выставка будет работать до 10 мая 2026, сообщил один из кураторов экспозиции доктор Януш Маршалец.

Он оправдывает земляков, примкнувших к гитлеровцам после захвата Вермахтом территории Померанского воеводства.

«У них не было выхода, потому что их ждал либо концлагерь, либо смерть, либо изгнание и лишение собственности. Поэтому, чтобы работать на свою семью, на своих детей, наши предки были вынуждены принять это трагическое решение… «Нашими мальчиками» называли их семьи, которые благословляли молодых людей, идущих на фронт», – сказал Маршалец.

По его словам, Третий Рейх считал местное население «немцами, которые годами подвергались процессу полонизации», и «служба в Вермахте должна была стать первым шагом» к возвращению к германским корням.

«Чтобы выжить материально, они должны были принять фолькслист. Тогда они становились неполноценными гражданами Третьего Рейха. Альтернативой было отсутствие средств к существованию, часто концентрационный лагерь Штуттхоф и смерть», – оправдывает коллаборационистов Маршалец.

По его словам, «Поморье имеет право на собственную память», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Маршалец выразил сожаление, что в Польше до сих пор находятся недовольные выставкой. По его словам, некоторые «циничные политики перед Гданьским музеем кричат «Позор» и обвиняют наших предков в том, что они были фольксдойчами».