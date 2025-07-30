В Музее Гданьска открылась выставка «Наши хлопцы. Жители Гданьского Поморья в армии Третьего Рейха». Организаторы выставки пытаются доказать, что сотни тысяч поляков, которые после 1939 года были призваны в ряды вермахта, являются… жертвами нацистов.

Боевики УПА* до 1943 года тоже носили немецкую форму – правда, не вермахта, а вспомогательной полиции, – напоминает корреспондент «ПолитНавигатора», но их в Польше не спешат признавать жертвами нацистов.

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После того, как нацистская Германия оккупировала большую часть межвоенной Польши, более 3 миллионов её граждан записались в Deutsche Volksliste, то есть признали себя принадлежащими к немецкой нации. Это давало им массу преимуществ перед бывшими согражданами, но был и существенный недостаток: «новых немцев», как и всех остальных, стали призывать в вермахт. Причём это происходило не только в Гданьском Поморье, но и в Верхней Силезии.

Для понимания: к 1945 году в рядах Войска Польского в составе Красной Армии было 200 тысяч поляков, а в Польских Вооружённых силах на Западе – 230 тысяч, что сравнимо с числом поляков в вермахте – более 200 тысяч по самым скромным оценкам (отдельные источники пишут о 350-375 тысячах поляков в вермахте). Понятно, что часть из них оттуда дезертировала и пополняла ряды подполья и упомянутых польских вооружённых формирований, но факт остаётся фактом.

Стоит отметить, что к концу Второй мировой войны тысячи поляков оказались даже в рядах подразделений СС, куда их до того не брали. Речь о Свентокшиской бригаде «Национальных вооружённых Сил» (НВС) – крупнейшей после Армии Крайовой польской подпольной организации.

В январе 1945-го под Краковом бригада вступила в бой с советскими войсками и вскоре вошла в союзные отношения с 59-м армейским корпусом вермахта. В дальнейшем, вместе с частями немецкой армии, бригада отступила на территорию протектората Богемия и Моравия, где её солдаты и офицеры получили статус добровольцев СС (SS-Polnisch-Freiwilligen). Личный состав бригады был частично обмундирован в униформу СС с польскими знаками различия. В мае 1945 года Свентокшиская бригада перешла на сторону американских войск, потому её военные никакой ответственности не понесли. Как говорится, найдите десять отличий от дивизии СС «Галичина».

При этом в сентябре 2017 года Сейм Польши единогласно принял решение отпраздновать 75-ю годовщину создания НВС, отдельно отметив, что их частью была Свентокшиская бригада – без упоминания о её сотрудничестве с гитлеровцами. А в феврале 2018-го тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Mоравецкий, выдвиженец консервативной партии «Право и Справедливость» (ПиС), возложил венок и зажёг свечу на могилах военных Свентокшиской бригады в Мюнхене.

Зато ныне именно политики ПиС подняли скандал по поводу выставки в Гданьске, в очередной раз напомнив действующему премьеру Дональду Туску о том, что его дедушка, уроженец польского Поморья, служил в вермахте. Кстати, впервые этот аргумент был использован против Туска ровно 20 лет назад, и на выставке представлены полосы газет с соответствующими заголовками. Ныне же один из отзывов на выставку звучал так: «Может, вы ещё свастику на ратуше повесите, герр Туск?».

После недавнего переформатирования правительства Польши потеряла пост министр культуры и национального наследия Ханна Врублевская. Но выставка в Музее Гданьска оказалась ни при чём – по слухам, Врублевскую отправили в отставку после жалоб Киева на то, что она не разрешила эксгумацию могил боевиков УПА* на территории Польши.

Стоит отметить, что в массе своей эти боевики до 1943 года тоже носили немецкую форму – правда, не вермахта, а вспомогательной полиции, – но их в Польше не спешат признавать жертвами нацистов, в отличие от «наших хлопцев». Однако сохранившая свой пост министр образования Польши Барбара Новацкая отстаивает идею общего учебника истории для школ Польши и Украины, и демонстрирует готовность идти на компромиссы в этом вопросе.