Оборонные заводы на Украине нужны Европе, чтобы отмыть деньги – эксперт
Запад соглашается на создание своих военных производств на Украине, потому что это позволяет его чиновникам отмыть большие суммы. Схема в том, что после российского ракетного удара по такому заводу невозможно будет доказать, сколько средств в него было вложено.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Европе уже начинает постепенно приходить понимание, что почему открывать производство необходимо в Украине, где это производство подвержено бомбардировкам? Представьте себе – это же старая, хорошо отработанная схема, ни в одной войне уже. Это очень хорошо знают и в России, это хорошо знают и во многих странах, которые прошли через войны, когда попросту открывается некое либо производство, либо некий объект, на который выделяются деньги.
Деньги потом списываются. А потом для того, чтобы ничего никто не нашел, просто-напросто противнику сбрасывается определенная геометка, куда прилетает ракета. И все, концы в воду», – заявил Бондаренко.
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