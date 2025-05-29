Оборонные заводы на Украине нужны Европе, чтобы отмыть деньги – эксперт

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Запад соглашается на создание своих военных производств на Украине, потому что это позволяет его чиновникам отмыть большие суммы. Схема в том, что после российского ракетного удара по такому заводу невозможно будет доказать, сколько средств в него было вложено.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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