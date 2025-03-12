Невыгодная схема или капитуляция? В Киеве и Москве по-разному оценивают заявку на перемирие
Согласие Украины на 30-дневное прекращение огня может стать инструментом давления США на Россию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил и.о. заведующего кафедрой прикладного анализа международных процессов МГИМО Игорь Истомин.
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Он считает, что Украина пошла на уступки США в контексте условий временного прекращения огня после провальной встречи в Овальном кабинете.
«Однако теперь согласие Украины на мирное урегулирование при поддержке США может стать инструментом давления на Россию, которой предстоит отвечать и принимать решения. Вероятно, Трамп надеется на то, что Москва всё-таки изменит позицию и согласится на двухэтапное урегулирование, то есть сначала временное перемирие, а потом полноценное соглашение, сказал эксперт «Известиям».
Аналитики Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что американцы не договаривались с РФ о том, о чем заявляют после встречи с украинцами, и считает, что «России навязывают невыгодную схему».
«Это и есть то представление, которое было разыграно в Вашингтоне», – убежден Бруттер.
Он считает неслучайным то, что еще накануне объявили о том, что сответник президента США Стив Уиткофф поедет в Москву на встречу с Владимиром Путиным.
А вот в украинском политикуме настроения не очень.
«Любая подпись при текущих обстоятельствах — шаг к капитуляции», – написала в своем тг-каналее депутат Верховной рады от правящей партии Марьяна Безуглая, известная своей русофобией и критикой командования ВСУ
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