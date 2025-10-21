«Нам очень страшно»: ВСУшник о русских дронах и КАБах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские беспилотники и управляемые авиабомбы продолжают наводить ужас на украинских военных.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил боец ​​4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Украины Андрей Отченаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация очень сложная из-за того, что у противника очень много FPVшек летает, невероятное количество. 200 FPV в день – это очень круто, это очень страшно. Плюс оптоволокно, которое тоже, конечно, приносит свои проблемы», – сказал Отченаш.

Он вспоминает день, когда на позиции ВСУ лишь на одном из участков фронта прилетело 268 КАБов.

«Это самое большое количество КАБов за всю историю этой полномасштабной войны. И противник все равно не получает того, чего он хочет. Но, к сожалению, это страшные просто удары. Когда я был на позициях, и управляемая авиационная бомба падала где-то вблизи нас, то чувство будто у тебя внутри желе… Это при том, что КАБ падал за 150 – 200 метров от нашей позиции», – говорит ВСУшник.

По его словам, имей ВСУ такие бомбы, они бы воевали намного эффективней.