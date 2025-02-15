На переговорах будут лишь Украина, Россия и США, – Келлог

Анатолий Лапин.  
15.02.2025 22:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США не хотят повторения очередной истории с «Минскими договоренностями», поэтому за столом переговоров по урегулированию конфликта будут лишь Украина и Россия, а США будут посредниками.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не хотят повторения очередной истории с «Минскими договоренностями», поэтому за столом переговоров по...

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«Тут есть две воюющие стороны и посредник. Украинцы, россияне, и американцы будут посредником

Очень легко говорить о возможных решениях, но нужно достичь стабильных границ, безопасности. Мы собираем четкие данные, чтобы сказать: «Вот так это может выглядеть» двум сторонам, которые воюют между собой – украинцам и россиянам. Но никто не будет исключен…

Я вам честно говорю, что будет происходить – мы посмотрели на проблему «Минска-2» – много людей было за столом, и они не имели никакой возможности присоединиться к мирному процессу. Это не принесло успеха, мы не будем «Минск» повторять», – заявил Келлог.

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