На переговорах будут лишь Украина, Россия и США, – Келлог
США не хотят повторения очередной истории с «Минскими договоренностями», поэтому за столом переговоров по урегулированию конфликта будут лишь Украина и Россия, а США будут посредниками.
Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Тут есть две воюющие стороны и посредник. Украинцы, россияне, и американцы будут посредником…
Очень легко говорить о возможных решениях, но нужно достичь стабильных границ, безопасности. Мы собираем четкие данные, чтобы сказать: «Вот так это может выглядеть» двум сторонам, которые воюют между собой – украинцам и россиянам. Но никто не будет исключен…
Я вам честно говорю, что будет происходить – мы посмотрели на проблему «Минска-2» – много людей было за столом, и они не имели никакой возможности присоединиться к мирному процессу. Это не принесло успеха, мы не будем «Минск» повторять», – заявил Келлог.
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