На переговорах будут лишь Украина, Россия и США, – Келлог

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США не хотят повторения очередной истории с «Минскими договоренностями», поэтому за столом переговоров по урегулированию конфликта будут лишь Украина и Россия, а США будут посредниками.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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