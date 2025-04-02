На осень у ВСУ уже не останется резервов – Карасев

Вадим Москаленко.  
02.04.2025 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Украинское командование бросает в бой все накопленные резервы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование бросает в бой все накопленные резервы. Об этом в эфире видеоблога журналиста...

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«Сейчас же мы не стоим в пассивной обороне, сдерживая врага, а предпринимаем контратаки на ряде направлений. Да, Россия наступает, но мы тоже на отдельных направлениях контратакуем, тоже стачиваем силы противника. Но тут важно не это, а важно то, что мы пускаем в бой резервы, а это значит, что мы их не храним на осень, тем более на кампанию 26 года», – сказал Карасев.

 

«Если сейчас армейское командование перешло к тактике вот таких нанесений контрударов, благодаря накоплению резервов, как человеческих, так и военно-технических, это значит, что мы их не экономим. Какой смысл экономить, если военное командование знает, что осенью уже эти резервы не понадобятся. Чего беречь, если будет перемирие, будет мир», – добавил политолог.

Ведущий в ответ возмутился:

«Это смотрится, как будто сжигают резервы».

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