На фоне дипломатических провалов Трампа от него все громче требуют «давить» на Путина и Нетаньяху

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The Washington Post выпустила довольно ультимативную в отношении президента США редакционную статью, посвященную провалам международной дипломатии Дональда Трампа – на украинском и ближневосточном треках. Заголовок: «Если Трамп хочет положить конец войнам, он должен оказать давление на Путина и Нетаньяху».

«Начать войну часто легче, чем ее закончить. Президент Дональд Трамп убеждается в этом, пытаясь остановить боевые действия в Газе и на Украине — два сложных конфликта, которые он обещал быстро прекратить после вступления в должность. Чтобы установить мир в обоих случаях, Трампу придется оказать давление на двух лидеров, которых он до сих пор не любил публично критиковать — премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина», считает редколлегия WP.

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Отмечается, что в Газе соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу после вступления Трампа в должность, и которое он полностью поставил себе в заслугу, фактически рухнуло.

«Поскольку Израиль и ХАМАС зашли в тупик в вопросе, продлевать ли перемирие или перейти к новым переговорам о прекращении конфликта, Нетаньяху возобновил полномасштабные бомбардировки анклава. Более 400 палестинцев были убиты и сотни ранены во вторник, что стало одним из самых смертоносных дней войны».

Что касается Украины, то в результате 2,5-часового телефонного разговора между Трампом и Путиным было достигнуто лишь скромное соглашение, что русские прекратят атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в течение 30 дней. Украина также вчера согласилась на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру РФ.

«Соглашение о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга важно как для Москвы, так и для Киева. Российские ракеты, планирующие бомбы и беспилотники систематически разрушают энергосистему Украины. Она отвечает целенаправленными атаками на нефтяные и газовые объекты на территории России», – считает издание.

При этом, газета проводит мысль, что для Путина соглашение о прекращении взаимных атак на энергетическую инфраструктуру — «это не столько уступка, сколько финансовое спасение»

«Другими словами, Путин согласился лишь на то, чтобы казаться заинтересованным в мире — и получить то, чего он явно хотел, не отказываясь от многого взамен. Путин не хочет соглашаться на более широкое прекращение боевых действий, потому что чувствует себя уверенно благодаря недавнему повороту Трампа в сторону Москвы и отказу от европейских союзников США, которые остались в стороне от переговоров. Путин также чувствует себя более уверенно, поскольку российские войска добиваются успехов на поле боя», – говорится в материале.

Точно так же и в Израиле Нетаньяху не хочет соглашаться на полное прекращение боевых действий с ХАМАС, поскольку чувствует себя ободренным благодаря тому, что Трамп во весь голос поддерживает военные цели Израиля, и уверен, что дальнейшие военные действия могут уничтожить потрепанный ХАМАС.