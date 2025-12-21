Мы сами взрастили эту нелепую государственность – Мединский о Финляндии

21.12.2025 16:15
Ещё задолго до Украины на примере Финляндии можно было убедиться, чем оборачивается для империи игра в «либеральные» ценности и раздача «незалежности» своим фрагментам.

Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на форуме «Вместе победим», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Финляндия — это приют убогого чухонца, как писал Пушкин. Это самая нищая провинция шведского королевства. Но затем наступил уникальный либеральный эксперимент государя Александра I . Он создал финскую государственность на пустом месте. Решил поиграть в какие-то общечеловеческие европейские ценности. Я уж не буду говорить о том, что с точки зрения экономики, это было чудовищно невыгодно Российской империи.

И когда опомнились и попытались как-то привести эту странную квазигосударственную область к единому общеимперскому стандарту, там уже стали возмущаться – как же так, они привыкли, пять поколений, что они там особые такие.

Главный принцип финский государственности – не платить и не служить. Они не платили никаких налогов общеимперских и не служили в имперской армии. Мы вырастили эту нелепую государственность, а потом они уже стали бороться за независимость и получили эту независимость 31 декабря 1917 года в качестве новогоднего подарка», – напомнил Мединский.

Он добавил, что в Смольном сохранился кабинет с мраморной табличкой, где золотом с пафосными оборотами расписана благодарность финского народа русским за независимость

«Мы сделали копию таблички, она у нас висит в одном из кабинетов. Для понимания – рядом я повесил еще два документа. Первый – это выдержка из плана Барбароссаа второй – протокол о принятии Финляндии в НАТО, даже не на бланке НАТО, а на бланке Госдепа США.

Так выразилась вечная в веках благодарность и признательность финского народа России», – заключил историк.

