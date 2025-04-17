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В ночь на 17 апреля российские беспилотники атаковали Днепропетровск.

Об этом сообщают представители киевского режима на местах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На попавшем в сеть видео можно увидеть прилеты и услышать маты напуганных местных жителей.

Скандально известный мэр города Борис Филатов, известный призывом вешать жителей Донбасса, написал, что российские дроны били по мэрии, но не попали – прилет якобы был в 100 метрах от здания.

«Ну и также развалили мой семейный магазин. Заявляю лично, что среди местного солдата там не было одного солдата НАТО. Ненавижу вас. Ненавижу. Чтобы вы сдохли. Все», – истерит по этому поводу Филатов.

Гауляйтер области Сергей Лысак утверждает, что погибли три мирных жителя.

«Повреждены дома, заведения образования и культуры», – отмечает Лысак.

Обратим внимание, что в ходе последнего ракетного удара по Сумам, где погиб командир ракетно-артиллерийской бригады, именно в образовательном заведении проводилось сборище ВСУшников.