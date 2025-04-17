Мэр Днепропетровска бьется в истерике после ночного удара
В ночь на 17 апреля российские беспилотники атаковали Днепропетровск.
Об этом сообщают представители киевского режима на местах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На попавшем в сеть видео можно увидеть прилеты и услышать маты напуганных местных жителей.
Скандально известный мэр города Борис Филатов, известный призывом вешать жителей Донбасса, написал, что российские дроны били по мэрии, но не попали – прилет якобы был в 100 метрах от здания.
«Ну и также развалили мой семейный магазин. Заявляю лично, что среди местного солдата там не было одного солдата НАТО. Ненавижу вас. Ненавижу. Чтобы вы сдохли. Все», – истерит по этому поводу Филатов.
Гауляйтер области Сергей Лысак утверждает, что погибли три мирных жителя.
«Повреждены дома, заведения образования и культуры», – отмечает Лысак.
Обратим внимание, что в ходе последнего ракетного удара по Сумам, где погиб командир ракетно-артиллерийской бригады, именно в образовательном заведении проводилось сборище ВСУшников.
«Поврежден корпус учебного заведения, общежитие, гимназия. А еще – пищевое предприятие, почта, типография, админздание, магазины, почти полтора десятка авто», – добавил утром днепропетровский гауляйтер.
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