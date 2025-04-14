Из Сум пошли некрологи: ликвидирован комбриг ракетной бригады ВСУ

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Сегодня начали всплывать новые подробности о результатах вчерашнего ракетного удара ВС РФ по Сумам.

Минобороны РФ утверждает, что в ходе атаки погибли десятки украинских военных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера Вооруженными Силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ. Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города», – сообщает МО РФ.

Разумеется, к этим цифрам можно и нужно походить критически, но с украинской стороны пошли подтверждения результативности удара. Так, на сайте Бердичевского городского совета появилась информация о гибели в результате ракетного удара полковника Юрия Юлы.

Здесь, правда, не указывается, где именно это произошло, но одновременно появилось сообщение от Бердичевской районной военной администрации, уточнившей, что Юла получил несовместимые с жизнью ранения «из-за российского ракетного удара по городу Сумы 13 апреля».

По всей видимости, получив по шапке за фактическое разоблачение «целенаправленного удара по мирным жителям», администрация пост снесла, но скрины уже пошли гулять по сети.

Ранее Юла занимал должность замкомандира 26-й артиллерийской бригады, а на момент ликвидации был комбригом комбригом 27-й реактивной артиллерийской бригады.

Кроме того, появился еще один некролог – о гибели ВСУшника из Черниговской области.

«С глубокой печалью сообщаем, что 13 апреля в результате ракетного удара по городу Сумы получил несовместимые с жизнью ранения наш земляк, житель с. Поповичка, военнослужащий ВСУ Владимир Анатольевич Жеребцов», – написали на странице Талалаевской поселковой территориальной громады.

Подводя итоги, стоит заметить, что изначальной целью российских ракет были как раз высокопоставленные украинские военные, проводившие свое мероприятие в центре города, фактически прикрывшись мирными жителями, гибель которых на совести киевского режима.