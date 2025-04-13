Сегодня около 11.00 две российские ракеты ударили по центру Сум. Украинская пропаганда сразу же заявила, что ВС РФ якобы преднамеренно ударили по мирным жителям, которых, по предварительным данным, погибло более 20 человек.

Мирные действительно погибли, но вот удар пришелся точно в цель по скоплению ВСУ, фактически пытавшимися прикрыться людьми и таким образом подставивших их под удар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский диктатор Владимир Зеленский сразу излился заявлением, потребовав от Запада жестких мер в отношении России.

При этом подписчики «ПолитНавигатора» обратили внимание, что один из ударов пришелся по конгресс-центру местного университета, где регулярно местные гауляйтеры проводит мероприятия, в том числе с участием военных.

Спустя некоторое время депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, чьи инсайды регулярно подтверждаются, признала, что ВС РФ не били сознательно по мирным жителям.

«Россия обстреляла центр Сум на Вербное воскресенье. Обращение к Сырскому и отдельно к командующему ТРО: не собирайте военных на награждение, а тем более в гражданских городах, — снова русские имели информацию о скоплении. И на полигонах до сих пор построение… НЕ СТРОЙТЕ, НЕ ДЕЛАЙТЕ «НАГРАЖДЕНИЕ И ПОСТРОЕНИЕ». Путь будет проклят ваш совок и вы с ним!», – негодует известная своей русофобией политик.

Отдельно она обратилась в адрес украинских спецслужб и Зеленского.

«СБУ: снова утечка информации. За предыдущие случаи никто не наказан. К примеру, после трагедии с награждением в 128-й бригаде до сих пор никому не вручено подозрение. Комбриг Лысюк — кум генерала Зубанича… Господин Президент, это вам ок? Дальше молчать и держать совков??? Они ведь не делают выводов! Они не делают выводов, господин президент!», – возмущается Безуглая.

На кадрах, которые публикуют с мест, можно увидеть горящие рядом машины с треугольником – тактическим знаком группировки ВСУ, действующей на Сумском направлении.

Уроженец Сумщины, российский военный блогер и волонтер СВО Юрий Подоляка сомневается, что удар, как уверяет украинцы, наносился «Искандерами», предполагая, что речь идет об управляемых авиаракетах. Еще один удар, помимо конгресс-центра, пришелся по корпусу №2 Банковской академии.

«К сожалению, побочными жертвами стали в т.ч. и мирные граждане, которых мне искренне жаль. Но, к сожалению, это уже неизбежно (ВКС РФ и так стараются по возможности минимизировать их число, но полностью их исключить нельзя). Я уже неоднократно предупреждал земляков, что очень советую покинуть уже ставший прифронтовым наш родной город. Который таковым стал только благодаря авантюре Зеленского на Курщине. Ведь до лета 2024 года по городу не били. И только «просрочка» и его авантюра на Курщине стала причиной того, что сейчас в Сумах происходит.

Да и вы и сами это все знаете и понимаете. И знаете (причем не хуже меня), что наши родные Сумы уже давно превратились в место накопления сил армии режима и просто кишат ВСУшниками. А значит, такие удары чем дальше, тем будут все чаще. И еще раз поэтому призываю всех, кто может выехать из города», – подчеркнул Подоляка.