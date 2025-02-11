Генсек НАТО Марк Рютте требует от европейцев увеличивать затраты на оборону, запугивая их тем, что иначе придётся учить русский язык.

Об этом в Европарламенте заявил депутат от Латвии Рейнис Познякс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно генсек НАТО господин Рютте посетил сенатский комитет. Он сказал, что если мы не будем вкладывать достаточно средств в нашу оборону, нам, возможно, придётся переехать в Новую Зеландию или выучить русский язык.

Я добавлю к тому, что сказал господин Рютте. Эти варианты останутся для тех, кому повезёт. Тем, кому повезёт меньше, возможно, придётся переехать в деревни в Сибири и путешествовать в вагонах для скота. А самых невезучих будут расстреливать в подвалах их домов по заранее составленным спискам.

Кстати, такие списки уже существуют. Страны Балтии и Украина уже испытали это во время советской оккупации, и Украина снова это испытывает. И мы видим, что за эти 80 лет ничего не изменилось в методах, которые использует Россия», – бредил чухонец.