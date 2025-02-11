Латыш в Европарламенте: «Не поможем Украине – нас ждут Сибирь и расстрелы»

Константин Серпилин.  
11.02.2025 23:24
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Генсек НАТО Марк Рютте требует от европейцев увеличивать затраты на оборону, запугивая их тем, что иначе придётся учить русский язык.

Об этом в Европарламенте заявил депутат от Латвии Рейнис Познякс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Марк Рютте требует от европейцев увеличивать затраты на оборону, запугивая их тем,...

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«Недавно генсек НАТО господин Рютте посетил сенатский комитет. Он сказал, что если мы не будем вкладывать достаточно средств в нашу оборону, нам, возможно, придётся переехать в Новую Зеландию или выучить русский язык.

Я добавлю к тому, что сказал господин Рютте. Эти варианты останутся для тех, кому повезёт. Тем, кому повезёт меньше, возможно, придётся переехать в деревни в Сибири и путешествовать в вагонах для скота. А самых невезучих будут расстреливать в подвалах их домов по заранее составленным спискам.

Кстати, такие списки уже существуют. Страны Балтии и Украина уже испытали это во время советской оккупации, и Украина снова это испытывает. И мы видим, что за эти 80 лет ничего не изменилось в методах, которые использует Россия», – бредил чухонец.

«Поэтому поддержка Украины – это лучшая и самая эффективная инвестиция в нашу безопасность и оборону», – добавил Познякс.

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