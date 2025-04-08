Конфликт на Украине перешел в стадию увязания – мнение

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Интенсивность конфликта на Украине постепенно снижается. Сейчас это мало заметно, но уже стало гораздо меньше ударов по украинским портам и энергетике со стороны ВС РФ.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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