Хорошо, что Штаты купились на наши невыгодные ресурсы – киевский профессор
Добывать ресурсы на Украине стоит дороже, чем в других частях мира, поэтому ресурсная сделка, на которую пошли США, невыгодна для них.
Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил бывший депутат Верховной рады, профессор и доктор экономических наук Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Знаете, здесь масса моментов. По литию есть китайский литий, есть китайские компании, которые его добывают, они готовы добывать и продавать его на рынке ниже, чем любые другие из других стран. По литию сейчас превышение предложения над спросом. Сейчас его предлагают очень много, покупают мало, поэтому даже разработки Национальной академии наук под названием «Литий», когда работало несколько институтов, которые разработали перспективы Украины как добычи лития, они сталкиваются с тем, что сейчас дешевле работать с китайцами, которые поставят более дешевый литий, чем пытаться разрабатывать в Украине.
По каменному углю ценовая ситуация здесь тоже такая, что он у нас, в принципе, достаточно дорогой в добыче, нерентабельный и легче завести на барже из Бразилии или из ЮАР, чем добывать у нас этот уголь. То есть есть масса вещей, которые ставят преграды и создают какие-то вопросы. Поэтому то, что Соединённые Штаты всё-таки решили добывать такие ископаемые, которые достаточно специфичные и с точки зрения рынка, и с точки зрения там своих каких-то качеств физических и химических, ну это позитивно», – заявил профессор.
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