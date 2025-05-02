Хорошо, что Штаты купились на наши невыгодные ресурсы – киевский профессор

Добывать ресурсы на Украине стоит дороже, чем в других частях мира, поэтому ресурсная сделка, на которую пошли США, невыгодна для них.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил бывший депутат Верховной рады, профессор и доктор экономических наук Алексей Плотников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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