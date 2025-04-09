Гончаренко шокирован: Европейская «коалиция решительных» оказалась совсем не решительной

От ЕС Украине нужны системы ПВО, конфискация российских активов и отправка войск, а не 500 встреч, которые заканчиваются ничем.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил скандально известный русофобскими выходками депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Мы от Европы ожидаем не саммитов, не заявлений, не очередных каких-то встреч , потому что все это уже вызывает какое-то напряжение внутреннее. Ну сколько можно говорить «коалиция решительных»? Что-то коалиция собралась и обнаружилось, что они не очень-то решительные , и как-то снова теперь надо собираться, снова собираться, чтобы еще раз собираться, а ключевые решения не принимаются», – сказал политик.

По его словам, от Европы Киев ждет три шага, для которых не нужны США.

«Шаг первый – конфисковать наконец российские активы… Второй пункт – это концентрация противовоздушной обороны по польско-украинской и румынско-украинской границам…

И третий шаг, который смог бы сейчас очень серьезно, радикально изменить ситуацию, это если они направят нам контингент военный. Не делегацию военную на денек, а контингент военный. Да, я тоже понимаю, я реалист, не хочет ни испанская, ни немецкая мать, чтобы ее сын погиб где-то в Украине, воюя с русскими. Но прикрыть украинско-белорусскую границу, прикрыть украинско-молдавскую границу на приднестровском участке, это был бы конкретный шаг. Это высвободило бы наши силы, которые могли бы тогда воевать с русскими непосредственно на севере и востоке. И это был бы знак Путину, что ты не достигнешь своих максимальных целей. Мы здесь, геополитически это Европа. И это была бы реальность, не на словах, а реальная вещь», – заявил Гончаренко.