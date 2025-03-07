«Главная победа на переговорах с США – консенсус, что Украину надо перешагнуть» – Делягин

Максим Столяров.  
07.03.2025 20:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американцы чётко зафиксировали, что Украина – это эпизод, который нужно будет перешагнуть для долгосрочного сотрудничества с Россией.

Об этом в своём видеоблоге заявил депутат Госдумы РФ, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американцы чётко зафиксировали, что Украина – это эпизод, который нужно будет перешагнуть для долгосрочного...

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«Что у нас с переговорами? Первое. Это реальная наша выдающаяся победа. Лаврову бурные и продолжительные аплодисменты. При том, что я очень жёстко отношусь к МИДу, в данном эпизоде воспользовались тем, что сложилось – молодцы. О чём были переговоры, мы не знаем. Но то, что есть – первое, и самое важное. Американцы очень чётко зафиксировали, что Украина – это эпизод. И мы с вами говорим о долгосрочном сотрудничестве, о том, что будет после Украины.

Есть две страны, у которых есть ресурсы для достаточно полноценного развития – Америка и Россия. Весь остальной мир в ком-то нуждается для своего развития. Мы можем развиваться за счёт собственных ресурсов. И если возникнет экономическое сотрудничество, это будет очень сложно, потому что, естественно, американцы попытаются сразу зафиксировать состояние колонии, в котором мы находимся, сырьевого придатка. Из этой ситуации не с Набиуллиной, не с Силуановым, даже не с Мантуровым выходить», – рассуждал депутат.

«Но на сегодняшний день разговор на стратегическую перспективу о том, что Украина – это не конец света, а просто эпизод, через который мы перешагнём и пойдём дальше – это хорошее, это для нас выгодная повестка дня, правильная», – добавил Делягин.

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