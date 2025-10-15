Генерал ВСУ: США давно принимают участие в ударах по России
Как бы ни менялись объёмы подачи американских разведданных, необходимая информация о российских объектах нефтяной и газовой инфраструктуры с июля подаётся Киеву бесперебойно.
Об этом на канале Politeka заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Несмотря на игры американцев с обеспечением нас соответствующей развединформацией – даём, не даём, полную даём, и были такого рода периоды, но надо отдать должное – после июля ситуация [изменилась]. И это не от того, что они уж очень любят Украину, а от того, что это им выгодно, это укладывается в их геополитику по нефти и газу.
Поэтому они здесь поддерживают. Тем более, что это как бы не в прямую, а опосредованно, но это повышает эффективность действий нашим дронам…», – сказал он.
«Но чтобы быть более эффективными, нам в этом направлением нужно ракетное оружие, и мы уже обсудили, это… те же «Томагавки». Или использование наших.
Но нам надо масштабировать, потому что сильно укреплённые средствами ПРО и ПВО объекты противника преодолевать очень сложно. Нужны десятки наших тех же «Фламинго», чтобы быть эффективными, – и использовать по совокупности с дронами», – рассуждал Романенко.
