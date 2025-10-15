Генерал ВСУ боится, что Трамп после разговора с Путиным передумает давать «Томагавки»

Президенту США Дональду Трампу в вопросе передачи Киеву ракет «Томагавк» не хватает «ни решительности, ни нацеленности».

Об этом на канале Politeka заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Неоднократно были какие-то наработки реалистичные, но после очередных звонков, встречи в Аляске – что происходило? Всё менялось по окончанию телефонного разговора или встречи, и это было в интересах Путина и РФ, к сожалению. То, что Трамп мог бы решить, говорится уже давно, в том числе, и по «Томагавкам», но существенно он не приблизился к решению, разве что информационно.

Он уже почти готов, но вопрос в том, что надо ещё изучить, куда же украинцы будут бить – это информационная уловка, – давно там известно, и была совместная работа с развединформацией. Надежда определённая есть, но, на мой взгляд, не хватает ему ни решительности, ни нацеленности», – тревожился укро-генерал.

«У нас отдельные граждане пытаются сравнить возможности «Фламинго» и «Томагавка». «Томагавк» гораздо сложнее, точнее, эффективнее, оружие с опытом применения. Поэтому нам надо это оружие уже сейчас! …Там три системы наведения, которые обеспечивают точность наведения, преодоление ПРО.

Понимая однозначно больше, чем Трамп, в военной безопасности, Путин видит в этом серьёзную угрозу и хочет не допустить», – добавил Романенко.