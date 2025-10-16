Европу можно усадить за стол переговоров только после сокрушительной победы – Кедми

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Руководство стран ЕС полностью деградировало – и не готово к вызовам второй четверти XXI века.

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью эстонскому журналисту Олегу Беседину, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Европейское руководство не приспособлено к функционированию и управлению своими государствами во второй четверти XXI века. Те проблемы, которые есть, и те проблемы, которые современный мир ставит перед их странами – они даже не понимают, о чём речь идёт. А насчёт мощи Европы Путин был прав, когда он говорил в прошедшем времени. В прошедшем времени – да. В настоящем – большой вопрос. В будущем – даже вопросительного знака нет», – сказал Кедми.

По его мнению, Европу можно будет усадить за стол переговоров только после победы над ними.