«Это крайне безответственно!»: Европа недоплатила в НАТО годовой оборонный бюджет США

Елена Острякова.  
05.06.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, США, Украина, Финансы


Президент США Дональд Трамп «абсолютно справедливо» требует от членов НАТО повысить свои затраты «на оборону».

Об этом директор Центра свободы Маргарет Тэтчер Нил Гардинер заявил на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп «абсолютно справедливо» требует от членов НАТО повысить свои затраты «на...

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«Это не может быть двухуровневым альянсом, где США несут основное военное бремя по защите свободного мира, а некоторые европейские союзники строят огромные государства всеобщего благосостояния», – сказал Гардинер.

По его данным, европейские члены НАТО с 2014 года недофинансировали свою оборону на 827 млрд долларов, что равняется годовому оборонному бюджеты США.

«Это крайне безответственно! Среди них есть несколько крупнейших стран НАТО, включая Италию, Испанию и Канаду. В прошлом году Канада к своему стыду потратила на оборону всего 1,4% ВВП, что является шокирующе низким показателем для десятой по величине экономике мира», – выговаривал странам НАТО Гардинер.

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