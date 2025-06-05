«Это крайне безответственно!»: Европа недоплатила в НАТО годовой оборонный бюджет США

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Президент США Дональд Трамп «абсолютно справедливо» требует от членов НАТО повысить свои затраты «на оборону».

Об этом директор Центра свободы Маргарет Тэтчер Нил Гардинер заявил на слушаниях европейского подкомитета Палаты представителей по иностранным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не может быть двухуровневым альянсом, где США несут основное военное бремя по защите свободного мира, а некоторые европейские союзники строят огромные государства всеобщего благосостояния», – сказал Гардинер.

По его данным, европейские члены НАТО с 2014 года недофинансировали свою оборону на 827 млрд долларов, что равняется годовому оборонному бюджеты США.