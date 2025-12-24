Царёв разузнал: Трамп не давал команду «мочить» Зеленского, российские паспорта продают СБУ
strong> История с коррупционным скандалом вокруг ближайшего окружения Зеленского и увольнение Андрея Ермака – следствием внутриукраинских разборок, а не приказ Дональда Трампа принуждать Киев к мирному соглашению, как считалось ранее.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Царева, у Зеленского руками СБУ планировали обвинить руководство НАБУ в работе на ФСБ, подбросив детективам российские паспорта, но НАБУ успели сыграть на опережение.
«Должны были всплыть российские паспорта руководителя НАБУ. Было известно, Малюк выделил 300 тысяч долларов на паспорта, на приобретение в России. Как я с удивлением узнал, российский паспорт в России стоит недорого — 30 тысяч долларов. Как оказывается, есть недобросовестные люди, есть мошенники, которые работают в тех структурах, которые выдают паспорта, которые регистрируют. И паспорт был заказан, и паспорта были изготовлены.
И когда об этом узнали, я знаю, как узнали, я знаю, через кого узнавали, я знаю, какой был скандал, как собрались руководители САП и НАБУ, когда они ночью узнали о том, что вот буквально со дня на день прибудут из России паспорта. За ночь организовались и ударили первыми, начали следственные действия против Ермака. Вот из-за чего это все началось, разгорелось.
Не потому, что Трамп дал команду. Да, общая команда ФБР была, заниматься расследованием – «вот вы там должны заниматься борьбой с коррупцией» – но команды Трампа наехать на Зеленского не было.
И в этом проблема Соединенных Штатов. Слабая управляемость, отсутствие команды. Они не могут организовать те процессы, которые им надо организовать», – заявил Царев.
