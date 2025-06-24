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В информации СВР о продолжении поставок Сербией оружия и компонентов, которые попадают на Украину, нет ничего удивительного.

Об этом в эфире радио «КП» заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России два союзника – армия и флот, появился третий – ВКС. Никогда не было у России реальных друзей. Сербия хочет быть европейской страной с европейскими ценностями, среди которых преследование личного счастья. Какие она имеет обязательства перед Россией? Они прекрасно всё показали, когда продали всех своих героев, они же выбирают эти правительства, правильно? На бытовом уровне можно говорить о ценностях, которые связывают русских и сербов, исторических связях, но в реальности отношения нации – они действуют всегда эгоистично. И России тоже надо эгоистично действовать. А Сербия хочет в Европу, причём, этого хочет большинство населения…», – отметил он.

«Вучич – товарищ «богатовекторный», и все эти разговоры, что они готовятся от кого-то там защищаться, и с Косово вся эта ситуация. Это продолжается уже столько лет, как и сдача сербами всей этой ситуации с независимостью. Понятно, они изолированы географически, зверские тёрки с Балканами, Балканы это гадюшник полный, они друг другу глотки резали всю жизнь. Жалко, конечно, но здесь нужно только с холодным сердцем. У России свои интересы, а Сербия, если говорить без культурных связей, много прекрасных сербских людей, деятелей культуры, Кустурица нас очень любит и прочее, никто это не отрицает. Но реальность – они хотят в Европу», – подчеркнул Мартьянов.

Схожее мнение выразил военный эксперт Михаил Ходарёнок.