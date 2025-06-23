Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лидер патриотической сербской партии «Двери» Иван Костич отреагировал на сообщение СВР о том, что Сербия продолжает поставлять оружие Украине.

Политик считает, что Вучич ведёт Сербию к утрате суверенитета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Служба внешней разведки России в очередной раз обвинила Сербию в том, что она поставляет вооружения на Украину, используя обходные схемы. Согласно данным разведчиков, сербские боеприпасы сначала отправляют в страны НАТО, где их собирают, а затем передают ВСУ.

При этом в Киеве благодарны сербским оружейникам, которые наращивают поставки вопреки противодействию Москвы.

«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими врагами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью», – резюмирует пресс-бюро СВР.

Характерно, что незадолго до этого после заседания расширенной коллегии Генерального штаба Александр Вучич заявил, что «сейчас мы остановили буквально всё и направляем наши товары вооружённым силам».

Он подчеркнул, что каждая экспортная сделка теперь будет проходить проверку, включающую анализ документов и определение конечного пользователя. При возникновении сомнений разрешение на экспорт будет отменяться. Президент Сербии анонсировал смену военной доктрины страны в ответ на внешние вызовы.

«Подобные действия являются не только грубым лицемерием, но и опасным крахом традиционных отношений Сербии с Российской Федерацией, страной, которая в решающие моменты проявляла искреннюю дружбу и поддержку нашему народу и государству. Так называемая «многовекторная политика» Александра Вучича, которая якобы балансирует между Востоком и Западом, все более очевидно является лишь прикрытием для личных финансовых интересов и политического оппортунизма. Вместо того, чтобы защищать национальные интересы в Косово и Метохии, где НАТО проводит военные учения, Вучич проводит политику, которая толкает Сербию к всё большей зависимости от структур, не уважающих наш суверенитет, традиции и исторические связи», – отреагировал на эти новости лидер сербской оппозиционной партии «Двери» Иван Костич.

Политик призвал всех политических и общественных деятелей, а также граждан Сербии решительно выступить против такой политики двойных стандартов. Характерно, что будучи последовательно оппозиционной нынешнему сербскому режиму, партия «Двери» не принимает активного участия в нынешних «студенческих» протестах, инспирированных прозападными силами.