Без USAID Санду рискует продуть выборы – Саманта Пауэр выболтала секреты пранкерам

Елена Острякова.  
27.08.2025 13:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 510
 
Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Политика, Украина


Ликвидированный президентом США Дональдом Трампом USAID направлял значительные средства на «тонкие настройки» Молдовы, то есть на поддержку прозападного президента румынки Майи Санду.

Об этом  бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы сделали беспрецедентную программу  USAID, беспрецедентные инвестиции. В этой стране USAID не имел большого присутствия, лишь незначительное. Мы значительно расширили его как ради Украины, так и ради Молдовы. И это был светлый момент демократии с президентом Санду, выпускницей Школы Кеннеди и настоящим реформатором. В прошлый раз она едва вырвалась вперед. Я очень беспокоюсь за Молдову», – сказала Пауэр.

Она отметила, что деньги в Молдову направлялись «в долгую», однако транши были  прекращены, когда пришел Трамп. Вливания были бы продолжены, если у власти оставались демократы, уверена Пауэр.

Она затруднилась назвать точные суммы, но уточнила, что «молдавские деньги» были включены в те десятки миллионов «помощи», которая направлялась на Украину.

