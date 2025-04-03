Бербок о тарифах Трампа: Это день не освобождения, а инфляции для американцев!

Введение Дональдом Трампом пошлин на импорт стало «днём единства» для Европы.

Об этом журналистам в Брюсселе заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, сегодня утром этот вопрос немного затянулся, поскольку экономическая безопасность – это часть нашей общей безопасности. Мы также видим это в гибридной войне Путина, что мы не можем отделить вопросы экономической безопасности от вопросов нашей собственной безопасности.

Поэтому нам, европейцам, ясно, что этот день – не «день освобождения» [так Трамп назвал день введения тарифов], тем более не для американцев. А для Америки, для потребителей, прежде всего, эти тарифы означают день инфляции. Но для Европы это день единства!

Мы не хотим торговой войны, но это правда, что президент комиссии сегодня также ясно сказала, что мы, европейцы, защищаем наш единый европейский рынок», – трепалась немка.