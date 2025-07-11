Азербайджанский журналист выкинул СУГС-зигу в украинском эфире

Азербайджан поддерживает Украину в конфликте с Россией и заинтересован, чтобы она воевала как можно дольше.

Об этом азербайджанский журналист Ильхам Исмаил заявил в интервью украинскому радио НВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что Россия – это террористическая страна и может совершить террористические акты. Но сейчас я это исключаю. Пока идет российско-украинская война, Россия не имеет возможности открыть второй фронт. Россия нам все время угрожает: мы закончим с Украиной, потом будем с вами решать, что делать. Этот девиз сейчас у всех россиян: у политиков, депутатов и политических обозревателей. Начнем в Азербайджана, с Казахстана, которые ведут самостоятельную политику», – вещал Исмаил.

По его словам, Азербайджан намерен «держать свои красные черты с этой опасной непредсказуемой страной».