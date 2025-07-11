Азербайджанский журналист выкинул СУГС-зигу в украинском эфире
Азербайджан поддерживает Украину в конфликте с Россией и заинтересован, чтобы она воевала как можно дольше.
Об этом азербайджанский журналист Ильхам Исмаил заявил в интервью украинскому радио НВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы знаем, что Россия – это террористическая страна и может совершить террористические акты. Но сейчас я это исключаю. Пока идет российско-украинская война, Россия не имеет возможности открыть второй фронт. Россия нам все время угрожает: мы закончим с Украиной, потом будем с вами решать, что делать. Этот девиз сейчас у всех россиян: у политиков, депутатов и политических обозревателей. Начнем в Азербайджана, с Казахстана, которые ведут самостоятельную политику», – вещал Исмаил.
По его словам, Азербайджан намерен «держать свои красные черты с этой опасной непредсказуемой страной».
«Азербайджанский народ и государство всегда с Украиной, все это чувствуют. То, что от нас зависит, мы всегда поддерживаем Украину, ее территориальную целостность, ее права. Мы видим в лице Украины, что она воюет не только за себя, но и за нас. И не только за нас. За все постсоветские страны. Потому что Россия всегда угрожает: закончим с Украиной, посмотрим. Что делать с вами. Так что слава Украине, слава героям», – высказался Исмаил.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: