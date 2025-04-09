Американские нефтяники точно не скажут спасибо Трампу
Президент США Дональд Трамп ведением новых тарифов действительно добился быстрого снижения цен на бензин на высоковолатильном американском рынке, что немедленно поставил себе в заслугу. Однако одновременно он создал серьезные проблемы нефтяным компаниям США.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«А компания Exxon Mobil скажет Трампу спасибо? А компания «Шеврон»? А техасские добытчики сланца? Сегодня сырьевая держава номер один в мире – это Америка. Нефть – это один из крупнейших сегментов американской экономики. Техас по региональному продукту в США стоит не ниже, чем Калифорния с ее «Теслами»», – сказал Симонов.
Он напомнил, что сейчас США добывают на треть больше нефти, чем Россия – только на своей территории. Но при этом американские компании добывают углеводороды по всему миру.
«Эта часть американской экономики Трампу спасибо не скажет точно совершенно», – резюмировал Симонов.
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