Американские нефтяники точно не скажут спасибо Трампу

Елена Острякова.  
09.04.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, США


Президент США Дональд Трамп ведением новых тарифов действительно добился быстрого снижения цен на бензин на высоковолатильном американском рынке, что немедленно поставил себе в заслугу. Однако одновременно он создал серьезные проблемы нефтяным компаниям США.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп ведением новых тарифов действительно добился быстрого снижения цен на бензин...

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«А компания Exxon Mobil скажет Трампу спасибо? А компания «Шеврон»? А техасские добытчики сланца? Сегодня сырьевая держава номер один в мире – это Америка. Нефть – это один из крупнейших сегментов американской экономики. Техас по региональному продукту в США стоит не ниже, чем Калифорния с ее «Теслами»», – сказал Симонов.

Он напомнил, что сейчас США добывают на треть больше нефти, чем Россия – только на своей территории. Но при этом американские компании добывают углеводороды по всему миру.

«Эта часть американской экономики Трампу спасибо не скажет точно совершенно», – резюмировал Симонов.

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