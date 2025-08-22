А теперь посмотрим, какой ты «миротворец»: У Трампа ворох компромата на всю Зе-банду

Максим Столяров.  
22.08.2025 10:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2232
 
Дзен, Колониальная демократия, Компромат, Коррупция, США, Украина


Американцы накопили достаточно компромата на всё окружение Владимира Зеленского. Фактов хватает для возбуждения уголовных дел против всей киевской верхушки.

Вопрос в том, будет ли Вашингтон начинать принуждение Зе-банды к миру, или «миротворчество» Дональда Трампа – пустая болтовня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже никто не сомневается, что на Украине построен авторитарный режим имени «Вечернего квартала». Что до прав и свобод, тоже нет иллюзий. Свежий отчет Госдепа о соблюдении прав человека на Украине за 2024 год выдержан в крайне негативных для Банковой тонах.

Отчет, например, фиксирует смерть американского журналиста Гонсало Лира…Описываются риски для свободы выражения и преследования журналистов, пытки и преследование инакомыслия, нелегальные тюрьмы, ограничения свободы, выходящие за рамки законодательства, политическую цензуру. Такой массив – готовая основа для публичного бичевания, персональных санкций и уголовного преследования», –заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив.

«Также, при аудите траншей на 22,1 млрд, на 5,7 млрд нет подтверждающих документов. 1 миллиард отнесен к сомнительным расходам, а еще 0,9 миллиардов – неэффективным расходам. Отмечаются случаи явного завышения цен.

Это позволяет Белому дому при желании открывать уголовные дела и объявлять подозрения первым лицам киевского режима, вводить персональные и секторальные санкции против киевской власти. Для Трампа это готовые инструменты влияния», – обрисовал ситуацию эксперт.

