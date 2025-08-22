Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американцы накопили достаточно компромата на всё окружение Владимира Зеленского. Фактов хватает для возбуждения уголовных дел против всей киевской верхушки.

Вопрос в том, будет ли Вашингтон начинать принуждение Зе-банды к миру, или «миротворчество» Дональда Трампа – пустая болтовня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже никто не сомневается, что на Украине построен авторитарный режим имени «Вечернего квартала». Что до прав и свобод, тоже нет иллюзий. Свежий отчет Госдепа о соблюдении прав человека на Украине за 2024 год выдержан в крайне негативных для Банковой тонах. Отчет, например, фиксирует смерть американского журналиста Гонсало Лира…Описываются риски для свободы выражения и преследования журналистов, пытки и преследование инакомыслия, нелегальные тюрьмы, ограничения свободы, выходящие за рамки законодательства, политическую цензуру. Такой массив – готовая основа для публичного бичевания, персональных санкций и уголовного преследования», –заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив.