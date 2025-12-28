Зиги и сербофобия почему-то не помогают. Почти 70% хорватов уверены, что их страна идёт куда-то не туда

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Более половины граждан Хорватии недовольны высоким уровнем коррупции, инфляции, низкими зарплатами, небольшими пенсиями и бедностью, царящими в их стране.

При этом продвигающая заваулированные реваншистские идеи правящая партия «Хорватское демократическое содружество» (HDZ) остаётся самой популярной в стране, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Согласно исследованию, проведённому Krobarometer и обнародованному в передаче Dnevnik телеканала Nova TV, 69% респондентов Хорватии считают, что их страна движется в неправильном направлении, 22% – что она на правильном пути, а 9% опрошенных не определились со своей позицией.

При этом партия, которая была создана в Югославии для проведения сецессии Республики Хорватия под реваншистскими лозунгами и которая, по сути, довела государство до нынешнего состояния, продолжает оставаться самой популярной политической силой – за неё готовы голосовать 27,8% респондентов. Для сравнения, за её основного конкурента – Социал-демократическую партию Хорватии (СДП) – только 20,6%.

При этом лидер HDZ, нынешний премьер-министр страны и большой любитель Украины Андрей Пленкович возглавил антирейтинг хорватских политиков – против него настроены 56%, а поддержать готовы – 35%.

Между тем его постоянный оппонент – лево-центристский президент Хорватии Зоран Миланович наоборот пользуется наибольшим доверием у хорватов – его поддерживают 60% хорватов.

В тоже время чуть меньшей поддержкой населения пользуется не скрывающий своих неоусташеских взглядов министр обороны Иван Анущич – за него проголосовал бы 41% респондентов. Вот такие противоречия нынешнего хорватского менталитета.

Хорватия отделялась от Югославии с благословения Запада под откровенно реваншистскими лозунгами, в частности, основатель HDZ и первый президент Хорватии Франьо Туджман с высоких трибун заявлял, что союзник Гитлера усташеская Независимая Держава Хорватская (НДХ) была не только творением местных квислингов, но и «выразителем воли хорватского народа».

Такой подход позволил реваншистам взять курс на создание мононационального и монокофессионального государства, фактически уничтожив или изгнав местное сербское население.

Запад же, поддержавший хорватских сепаратистов, включил их территорию в ЕС и НАТО. Правда с экономикой и социалкой у реваншистов не получилось ничего хорошего, но оболваненное сербофобской пропагандой население продолжает винить во всем восточного соседа – Сербию.