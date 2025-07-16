Журналист рассказал, как «Наша Раша» помогала Киеву плодить укронацистов
Россия упустила на Украине очень много потенциально русских людей.
Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил замдиректора ВГТРК по радиовещанию, журналист Андрей Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«36-я бригада морпехов – одни русские, «Азов» [запрещён в РФ] – русские. Билецкий украинский учил. Весь Харьков, с одной стороны, был прорусский, с другой – очень украинско-националистический город. Среди русских эти идеи очень приживались. Тот же «Чили», командир «Кракена», он же гонял в фанатском шарфе русском имперском. А почему они выбрали быть украинцами? А что мы им транслировали?
Я понимаю, что им транслировали изнутри. И вокруг русских тоже танцевали с бубнами. Что ты русский, но более правильный, потому что ты потомок вольных казаков, а вот они – потомки рабов и крепостных. И вообще, мы здесь всегда были щитом между дикой степью и цивилизованной Европой, мы последние белые рыцари Европы», – объяснял Медведев.
«А что мы предлагали? Лет 8 назад у нас Шаману за песню «Я – русский» влепили бы административку. Мягкая сила на Украине работала, но какая? КВН? Окей, посмеялись. Он же не про какую-то трансляцию идей. А они понимали, куда идёт Украина – в НАТО и Европу: «Вы – прекрасная белая украинская молодёжь».
Украинский национализм – он больше не украинский, это обычный белый неонацизм. На фоне развала СССР, деиндустриализации промышленного Юго-востока, где батя каждый вечер бухает. Почему он бухает? Потому что он совок, а ты пойдёшь другим путём. Но мы-то что предлагали? Песни? «Наша Раша»? Все смотрели, вся Украина», – добавил журналист.
Он подчеркнул, что начинать нужно с себя.
«Проблема на Украине не в страшных бандеровцах и западных агитаторах, хотя, и они там были, и они работали с молодёжью, а в том, что мы не работали. Мы не давали украинской молодёжи некоего образа общего будущего с Россией, русского будущего», – заключил Медведев.
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