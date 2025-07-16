Россия упустила на Украине очень много потенциально русских людей.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил замдиректора ВГТРК по радиовещанию, журналист Андрей Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«36-я бригада морпехов – одни русские, «Азов» [запрещён в РФ] – русские. Билецкий украинский учил. Весь Харьков, с одной стороны, был прорусский, с другой – очень украинско-националистический город. Среди русских эти идеи очень приживались. Тот же «Чили», командир «Кракена», он же гонял в фанатском шарфе русском имперском. А почему они выбрали быть украинцами? А что мы им транслировали? Я понимаю, что им транслировали изнутри. И вокруг русских тоже танцевали с бубнами. Что ты русский, но более правильный, потому что ты потомок вольных казаков, а вот они – потомки рабов и крепостных. И вообще, мы здесь всегда были щитом между дикой степью и цивилизованной Европой, мы последние белые рыцари Европы», – объяснял Медведев.

«А что мы предлагали? Лет 8 назад у нас Шаману за песню «Я – русский» влепили бы административку. Мягкая сила на Украине работала, но какая? КВН? Окей, посмеялись. Он же не про какую-то трансляцию идей. А они понимали, куда идёт Украина – в НАТО и Европу: «Вы – прекрасная белая украинская молодёжь». Украинский национализм – он больше не украинский, это обычный белый неонацизм. На фоне развала СССР, деиндустриализации промышленного Юго-востока, где батя каждый вечер бухает. Почему он бухает? Потому что он совок, а ты пойдёшь другим путём. Но мы-то что предлагали? Песни? «Наша Раша»? Все смотрели, вся Украина», – добавил журналист.

Он подчеркнул, что начинать нужно с себя.