«Зеленский собирается бежать за границу» – украинский дипломат
Владимир Зеленский натворил столько преступлений, что может быть кинут западными хозяевами, и растерзан разъярённым народом.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский собирается бежать со своей шоблой за границу – в Лондон, Францию, еще куда-то там. Он пытается свою судьбу решить, но удастся ли ему это? После того, что он натворил, я бы на его месте Западу не верил. Запад сливает тех, кто [перестал быть полезным]. Да, он их человек сегодня, он их подданный, но завтра всё может сильно поменяться», – сказал Телиженко.
Он подчеркнул, что Зеленский также рискует нарваться на расправу со стороны собственного народа.
«Завтра он может просто не доехать до границы, потому что украинцы ему не дадут это сделать. Те украинцы, которые хотят прекращения этой войны. Так что его будущее предрешено. Он не будет у власти. Что будет дальше, только богу видно. Ног я думаю, он перед богом должен ответить», – добавил дипломат.
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