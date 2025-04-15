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Владимир Зеленский натворил столько преступлений, что может быть кинут западными хозяевами, и растерзан разъярённым народом.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский собирается бежать со своей шоблой за границу – в Лондон, Францию, еще куда-то там. Он пытается свою судьбу решить, но удастся ли ему это? После того, что он натворил, я бы на его месте Западу не верил. Запад сливает тех, кто [перестал быть полезным]. Да, он их человек сегодня, он их подданный, но завтра всё может сильно поменяться», – сказал Телиженко.

Он подчеркнул, что Зеленский также рискует нарваться на расправу со стороны собственного народа.