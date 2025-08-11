Зеленский – полезный идиот: только он максимально ускорит достижение целей СВО – российский военкор
Не исключено, что результатом переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа станет размен территорий, однако Украина всё равно на это не пойдёт, сорвёт все договорённости и сделает так, что единственным логичным завершением конфликта будет выполнение всех поставленных целей и задач СВО.
Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Уже Зеленский заверещал, что мы против, мы никогда не отдадим свои земли. Но Зеленский сам признавался, когда говорил о своей авантюре в Курской области, что хотели разменять земли и готов к такому развитию событий…
Возможен ли такой вариант на переговорах с Трампом? Исключать вообще ничего нельзя. Можно гипотетически предполагать, что занятые нами земли Харьковской и Сумской областей нам предложат обменять на Славянск и Краматорск», – сказал военкор.
«Но мне кажется, Украина не пойдёт на это, и вряд ли её кто-то заставит. Я думаю, что Зеленский – это тот полезный идиот, который приведёт нас к победе.
Он уже очень резко высказался – «даровать свою землю оккупанту украинцы не будут». Вот, Зеленский как бы требует, чтобы мы не останавливались и шли до конца, до выполнения всех поставленных целей и задач СВО», – рассуждал Коц.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: