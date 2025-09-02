Завтра в присутствии Путина Китай впервые продемонстрирует свое секретное оружие

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вскоре Китай явит миру свое секретное оружие, которое долго скрывал.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет британская газета «Телеграф».

Речь идет о лазерном оружии, которое планируется продемонстрировать во время предстоящего парада в Пекине.

«Во время репетиций это выглядело не слишком впечатляюще: неопознанная система вооружения, укрытая зелёным брезентом и установленная на восьмиколёсном грузовике. Но когда в среду во время парада Народно-освободительной армии (НОАК) в Пекине будет снят защитный кожух, по словам китайских военных пропагандистов, будет продемонстрирована «самая мощная лазерная система ПВО в мире». Лазер станет частью кавалькады высокотехнологичного оружия, призванного представить НОАК как передовую, интегрированную армию, способную сравниться с Соединенными Штатами, а то и превзойти их», – говорится в статье.

Отмечается, что за всем этим вместе с Си Цзиньпином будут наблюдать Владимир Путин, Ким Чен Ын и президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Указывается, что КНР, по данным разведки США, уже в 2027 году моет начать операцию на Тайване, после чего американцам придется столкнуться с новым китайским оружием.

«На фотографиях с учений, похоже, видны четыре новые противокорабельные ракеты класса «YJ» или «Eagle Attack» – все они могут быть направлены на то, чтобы потопить любой американский или британский военный корабль, который вмешается», – продолжает газета.

Издание обращает внимание, что парад состоится через несколько месяцев после того, как Пакистан использовал китайский истребитель J-10 и ракету PL-15 для уничтожения французского истребителя Rafale индийских ВВС, что стало «первым боевым уничтожением западной оборонной платформы, осуществлённым технологиями НОАК».

Кроме того, отмечается эффективность киатйских беспилотников.

«Два последних военных парада в Пекине подчёркивают меняющиеся тенденции в оборонных закупках. В 2015 году НОАК уделяла особое внимание стратегическим ракетам, способным поражать территорию США. В 2019 году звездой шоу стали беспилотники: впервые был представлен ударный беспилотник GJ-11. Существуют предположения, что в этом году Пекин может представить его малозаметного преемника — GJ-11 Sharp Sword, который, как предполагается, будет выполнять функции так называемого «верного ведомого» пилотируемых самолетов, выполняя боевые задачи бок о бок», – пишет «Телеграф».

Газета подчеркивает, что «шокирующая демонстрация лазерного оружия отражает его растущую значимость в глазах армий по всему миру».