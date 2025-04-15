«Заморозка по линии фронта будет наилучшим сценарием для Украины» – киевский политолог явил «эстонскую прыть»

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Украина больше не имеет сил для крупномасштабных наступлений, поэтому лучшим для киевского режима вариантом будет заморозка по лини фронта.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Золотареву почему-то не пришла в голову мысль, что этот вариант для Украины уже давным-давно в прошлом.

«Лучший из возможных для Украины вариантов – это заморозка по линии фронта. Это лучшее, что мы сейчас можем получить. Увы, но это так, поскольку на большее у нас нет ни ресурсов. Ни человеческого ресурса, ни физического, ни технического, ни военного ресурса для того, чтобы переломить ход войны», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что в ином случае армия России продолжит продвигаться вперёд.