«Заморозка по линии фронта будет наилучшим сценарием для Украины» – киевский политолог явил «эстонскую прыть»
Украина больше не имеет сил для крупномасштабных наступлений, поэтому лучшим для киевского режима вариантом будет заморозка по лини фронта.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Золотареву почему-то не пришла в голову мысль, что этот вариант для Украины уже давным-давно в прошлом.
«Лучший из возможных для Украины вариантов – это заморозка по линии фронта. Это лучшее, что мы сейчас можем получить.
Увы, но это так, поскольку на большее у нас нет ни ресурсов. Ни человеческого ресурса, ни физического, ни технического, ни военного ресурса для того, чтобы переломить ход войны», – сказал Золотарев.
Он подчеркнул, что в ином случае армия России продолжит продвигаться вперёд.
«Так или иначе, каждый день пара-тройка сел теряются. Да, нет вот этих больших прорывов в жуковском стиле, на десятки километров в оперативную глубину. Но противник-агрессор шаг за шагом откусывает куски украинской территории», – тревожился укро-эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: