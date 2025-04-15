«Заморозка по линии фронта будет наилучшим сценарием для Украины» – киевский политолог явил «эстонскую прыть»

Вадим Москаленко.  
15.04.2025 21:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 197
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина больше не имеет сил для крупномасштабных наступлений, поэтому лучшим для киевского режима вариантом будет заморозка по лини фронта.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина больше не имеет сил для крупномасштабных наступлений, поэтому лучшим для киевского режима вариантом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Золотареву почему-то не пришла в голову мысль, что этот вариант для Украины уже давным-давно в прошлом.

«Лучший из возможных для Украины вариантов – это заморозка по линии фронта. Это лучшее, что мы сейчас можем получить.

Увы, но это так, поскольку на большее у нас нет ни ресурсов. Ни человеческого ресурса, ни физического, ни технического, ни военного ресурса для того, чтобы переломить ход войны», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что в ином случае армия России продолжит продвигаться вперёд.

«Так или иначе, каждый день пара-тройка сел теряются. Да, нет вот этих больших прорывов в жуковском стиле, на десятки километров в оперативную глубину. Но противник-агрессор шаг за шагом откусывает куски украинской территории», – тревожился укро-эксперт.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить