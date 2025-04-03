Залужный и Сырский боялись за должности и отправили неготовых солдат в контрнаступ – Бутусов

Украинские генералы приняли решение о контрнаступлении в позапрошлом году, поскольку боялись лишиться своих должостей.

Об этом в эфире видеоблога «Лига.нет» заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бутусова, такое впечатление создает информация, опубликованная недавно в американском издании The New York Times.

«А надо ли было вообще делать эти наступления Залужному и Сырскому, каждому на своем участке фронта? Не было ли это просто такой опаской, что если они где-то не будут обязательно наступать, то кого-то из них снимут с должности? И это как раз проблема, вопрос, который возникает после этой статьи: надо ли было вообще наступать? Почему эти силы, которые были сосредоточены из необстрелянных, необученных, еще новых бригад, которые только получали западную технику прямо из эшелонов, стоило ли их бросать в наступление?

Или, может быть, лучше было усилить оборону и не ставить такие широкие цели и задачи? Потому что из статьи возникает впечатление, что это было желание генералов, выполнявших какие-то информационно-политические задачи Зеленского, создать какие-то крупные наступательные операции без просчета сил и средств.

Вот, каково впечатление после прочтения статьи. Потому что у американцев были какие – то свои замечания, но то, что в статье говорится, это какие-то технические детали тактического, максимум оперативного характера, а вопросы стратегии, они как раз подчеркивают, что оно не было определено», – заявил Бутусов.