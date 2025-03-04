Забудьте о миротворцах. Европейские армии невероятно слабы – генерал бундесвера

Анатолий Лапин.  
04.03.2025 15:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Армии европейских государств не в состоянии отправить свои контингенты на Украину.

Об этом в интервью немецкой журналистке Ясмин Косубек завил отставной генерал бундесвера, экс-советник бывшего канцлера Ангелы Меркель Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армии европейских государств не в состоянии отправить свои контингенты на Украину. Об этом в...

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Генерал говорит, что мечтает о независимой европейской обороне, но признает, что ЕС далек от этого.

«Состояние европейских вооруженных сил невероятно плохое, их не хватает спереди и сзади, мы не сможем организовать оборону Европы в обозримом будущем без американцев, не говоря уже об этих миротворцах, которые сейчас обсуждаются. Так что без американского следа это не сработает. И канцлер Шольц уже говорил, что без участия Америки он не увидит там немецких солдат. Я думаю, Фридрих Мерц будет смотреть на это так же.

И вообще это обсуждение миротворческих сил, я тоже считаю преждевременным, потому что русские, конечно вообще не примут европейские миротворческие силы, в том числе натовские, то есть боеспособные европейские войска или британцы, американцы на Украине. Обе стороны могут совершенно забыть об этом. Россия никогда этого не примет, поэтому сначала нужно будет посмотреть, как прийти к прекращению огня, как затем развести войска, и как после этого прекращения огня прийти к своего рода мирному договору. И до этого еще далеко», – заявил Вад.

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